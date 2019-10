Linnamäe äripartner haaras Rikaste TOPis uustulnukate esikoha

Äripäeva arvutuste järgi on ettevõtja Margus Linnamäe äripartneri ja meelelahutusketi Apollo Grupp osanik Vendelini vara väärtus 67,5 miljonit eurot, mis asetab ta selle aasta edetabelis 44. kohale. Ettevõtja ütles, et ta pole Rikaste TOPi jälginud, mistõttu ei oska ka kommenteerida vara suurust ega positsiooni, kuid leiab, et lehel jäid möödunud aastal mõned arvutused tegemata.

Ta viitas sellele, et ostis juba 2017. aasta suvel viiendiku Linnamäele kuulunud osaühingust MM Grupp, millele kuulusid toona ravimite hulgimüügiettevõte Magnum Medical, ravimite jaemüügikett Apotheka, meediakontsern Eesti Meedia (nüüd Postimees Grupp), lemmikloomakeskus PetCity ja teised Linnamäega seotud ettevõtted Eestis ja välisriikides.

