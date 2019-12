Linnamäe haare häirib ERR-i teleprogramme: maksumaksja toel toodetud filmid ei pruugi enam vabalevissegi jõuda

Margus Linnamäe ütles Delfile, et tema ettevõte osaleb filmiõiguste ostus sarnaselt teistele telekanalitele turutingimustel. "Filmitootjad otsivad parimat partnerit, kes maksaks filmi eest õiglast tasu ja tagaks samuti hea telelevi üle Eesti," ütles ta.

"Ka riigi poolt rahastatud filmide tootjad otsivad lisarahastust erasektorist ja seda vôimalust oleme üritanud ka Eesti tootjatele pakkuda," selgitas Linnamäe. "Miks teised kanalid arvavad, et nad ei saa enam piisavalt filme, ei oska kahjuks kommenteerida."

Roose mõistab tootjate huvi teenida tulu. "See on alati oluline, et kui tootmine läheb maksma 100 000 eurot, siis tootja peab ju kuidagi raha tagasi saama. See on ju loogiline. Aga õigused on jagunenud siis erinevate omanike vahel ära - algul kinos, siis kaablis ja teles. Igaüks maksab oma summa. Õigused on mõistlikult nii ära jagatud, et igaüks on midagi saanud ja kõik on enam vähem korras," ütles Roose.

"Kui meie vabalevina välja jääme, siis tekib küsimus, miks riik peab toetama ainult eraomanikke. Võiksime ka midagi saada, kas mingi piirangu vormis või muu lahendusena," arvas Roose.

Roose sõnul oleksid telekanalid muidu õiguste ostmisel samas kaalukategoorias, kuna ERR-i eelarve on võrreldav erakanalite kontaktidest tulenevate reklaamirahadega.

"Aga kui läbirääkimiste ajal tuleb kõrvalt samasse ruumi sisse ka kinoketi esindaja, kes paneb lauale kuuekohalise numbri ja ütleb, et selle saate siis, kui ainult Kanal 2 näitate.. Siis meie suurusjärk ei ole kino või kaablilevi tagataskust võtta," ütles Roose.

ERR-i nõukogu arutas asja ka teisipäevasel koosolekul ja seal otsustati probleemist teavitada kultuuriministeeriumi.

"Lõpuks sobivad meile muidugi kõik variandid, aga meie asi on öelda, et vaadake, kas see mudel on antud ajahetkel mõistlik," ütles Roose.