Linnamäe haare laieneb veelgi. Tema firma ostab ära Coca-Cola Plazat pidava keti

UP Investi juhatuse liikme ja tegevjuhi Sven Nuutmanni sõnul on UP Invest läbi Apollo Groupi kinoäris hästi esindatud Eestis, kuid Forum Cinemase ost aitab ettevõttel paremini kanda kinnitada ka Leedu turul.

"Koroonaviiruse leviku tõttu on praegu kogu maailmas kinoäris keerulised ajad ja ettevõtete konsolideerumine on paratamatu. Samas on Forum Cinemas üle Baltimaade väga hästi juhitud ettevõte ning oleme tehinguga väga rahul," rääkis Nuutmann.

Nuutmanni sõnul plaanib ettevõte viia Apollo ja Foorum Cinemase tehnoloogilised lahendused ja teenindusstandardid kõikidesse kinodesse.

Osapooled loodavad tehinguga lõpule jõuda selle aasta lõpuks või hiljemalt järgmise aasta alguseks.

Forum Cinemas haldab Tallinnas Coca-Cola Plazat, Tartus Ekraani ja Viljandis Centrumit.