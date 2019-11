Linnamäe keelas isegi oma firma tegevjuhil meediaga rääkimise

Nagu ka Eesti Päevalehes ilmunud loos, nii avastas ka "Pealtnägija", et Margus Linnamäest tema tuttavaid rääkima saada ei ole lihtne, et mitte öelda võimatu. Loo tegemise käigus tuli välja aga uus tase, kus Linnamäe keelas ära ka talle kuuluva valdusettevõtte UP Investi tegevjuhil Sven Nuutmannil ärist ja Linnamäe rollist rääkimise.

Kümned, seal hulgas vägagi prominentsed ja muidu sõnakad inimesed keeldusid Linnamäest rääkimast. Selle taga võib olla juhus, aga kui "Pealtnägija" küsis Linnamäe suurima ettevõtte UP Investi juhatuse esimehe Sven Nuutmanni intervjuud, saatis Linnamäe lühikese ja konkreetse sõnumi: "Ei tohi" ja väikese naerusuu, vahendab ERR.