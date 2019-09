Linnamäe ostab Linnamäe lihatööstuse

UP Investiga samasse kontserni kuulub ka praegu üks lihatoodete ettevõte Lihasaaduste Wabrik, kuid ostja avaldas konkurentsiametile edastatud teates lootust, et tegemist on suhteliselt väikese turuosaga lihatoodete tootjaga.

Kuivõrd ostjal on soov suurendada oma turuosa lihatoodete tootmise ja müügi turul, siis on UP Invest OÜ ühelt poolt ning Poolsaare Ärimaja OÜ, OÜ Põhja-India Kohvi Kompanii ja Premium Foods OÜ teiselt poolt sõlminud Linnamäe Lihatööstuse aktsiate müügilepingu.

