Lisaeelarve kolmandale lugemisele saatnud rahanduskomisjon ei toetanud mikroettevõtjate ja turismi toetuste kahekordistamist

Seda, et väikeettevõtjate ja turismisektori toetuste maht jääb väikeseks, nendib ka Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsion (EVEA), kes saatis riigikogu liikmetele pöördumise, kus palub, et riigieelarvesse jääks paindlikkust kriisimeetmete edasiseks täiustamiseks, mis võimaldaks ministeeriumidel muuta ja parandada kiiruga väljahõigatud meetmeid.

Väikeettevõtjad nõuavad paindlikkust

"Rõhutame, et ülimalt oluline oleks võimalus liigutada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisimeetmete summad erinevate rakendusasutuste ja meetmete vahel, näiteks Kredexi mahu arvelt luua uut või täiendada olemasolevat EAS-i meedet. Me ei saa rääkida vaid turismisektori päästmisest. Vaja on säilitada ka kõik turismi toetavad teenused, mis loovad reisimotivatsiooni Eestisse – näiteks heaolu-, ilu-, tervise-, puhastuseteenused, käsitöö-, suveniiri-, kunsti- ja teised väikepoed turismipiirkondades," sõnas EVEA president Heiki Rits.

Ta lisas, et juba plaanitud otsetoetuste summad – 25 miljonit turismile ja 10 miljonit mikro- ja väikeettevõtetele – on kordades ebapiisavad ning suur osa selle kahe meetme praegusest sihtgrupist jääb toetusest ilma. "Teisisõnu, soovime, et majanduse kriisimeetmete puhul rakendatakse Eesti siseselt vähemalt sama pandlikkust, nagu Euroopa Liit struktuurifondide ümbertõstmisega on lubanud," rõhutas Rits.

EVEA leiab, et hetkel pakutud kriisimeetmed on lünklikud ja on vaja tekitada lisainstrumente nii neile, kes tööturumeetmetest abi ei saa, kui ka teistele enim kannatanud sektoritele. Vastavad ettepanekud olid esitatud nii valitsuse kriisikomisjonile kui riigikogule.