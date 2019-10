Listeeriabakterit pelgavad skandinaavlased on lepinguid üles öelnud

„Kalatööstuse maine on kõvasti kahjustatud nii Eestis kui ka välismaal,” kinnitas Saksamaal messil viibinud kalaliidu juhataja Valdur Noormägi ja lisas, et paljud Skandinaavia riigid on lepingud lõhe tarnimiseks üles öelnud. Kõige hullem on tema sõnul teadmatus.

Enne Saksamaad ka Hispaanias messil käinud Noormägi lausus, et messidel on teema kõikidele teada, kuid inimesed ei saa aru, mis toimub, sest kõik arusaamad ja arvamused on kujundatud meediakajastuste põhjal. „Ärimehed imestavad, et kui see kõik tõele vastab, siis miks pole M. V. Wooli kinni pandud, miks pole tootegruppe kinni pandud,” rääkis Noormägi. See tähendab, et ettevõtjate hulgas valitseb samasugune teadmatus nagu tarbijate seas. Lihtne loogika ütleb, et kui on ohtlik, siis peaks tehase kinni panema, ja kui ei ole ohtlik, siis ei peaks paanikat külvama.

M. V. Wool saatis veterinaar- ja toiduametile (VTA) järelepärimise, milles palus kinnitust, kas nende tehasest väljuvad kalatooted on ohutud – ja kui need pole, siis paluti põhjuseid koos tõenditega. VTA vastas arupärimisele 3. oktoobril, kuid see on järgmiseks viieks aastaks vaid asutusesiseseks kasutamiseks. Ärilehele teadaolevalt küsimusele konkreetset vastust ei tulnud. Küll aga esitati seniste kontrollide tulemused ja seni tehtud ettekirjutused, mistõttu on ettevõte kohustatud nõuetele mittevastavad kalaooted turult tagasi kutsuma.