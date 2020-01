Listeeriaskandaali sattunud M.V.Wool käivitab taas oma Harku tehase, hoides sellega ära veel 45 inimese koondamise

„Tootmise taaskäivitamisel valmistame kõigepealt proovipartii ja teavitame tulemustest VTA-d. Vastavalt ettevõtte proovivõtukavale kontrollib M.V.Wool kõiki tootepartiisid enne turule saatmist, et veenduda nende puhtuses,“ ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

„Novembri lõpus tehtud ettekirjutuses märkis VTA, et tootmistegevuse peatamine kehtib seni, kuni listeeriabakter tüvega ST1247 on M.V.Wooli tegevuskohtades elimineeritud, sellest on VTA-d teavitatud ning amet on riikliku järelevalve käigus võetud uhtmeproovide analüüside alusel saanud sellele kinnituse. M.V.Wooli mõlema, Harku ja Vihterpalu tehase osas on see nõue täidetud,“ lisas Vetevool.

VTA tegi otsuse peale seda, kui Harku kalatehases peale süvapuhastust võetud 105 pinnaproovi olid kolme akrediteeritud labori tulemuste põhjal puhtad ning M.V.Wool tegi VTA-le Harku tehase taaskäivitamise taotluse.

Tallinna halduskohus otsustas eile rahuldada M.V.Wooli taotluse täiendava esialgse õiguskaitse abinõu kohaldamiseks. Kohtu määratud esialgne õiguskaitse ei rakendu toodangu osas, mille käitlemine on vastavalt 25. novembri 2019 ettekirjutusele keelatud ja mille osas ei ole kohus varasemalt esialgset õiguskaitset rakendanud, nt enne ettekirjutuse tegemist toodetud külmsuitsutatud ja soolatud kalatooted.