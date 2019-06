Liviko kasvatas tänu Lätile ja Leedule konkurentsivõimet

„Mullu jõudsime oma kaubamärkidega maailma ühe suurima duty free operaatori Gebr. Heinemanni sortimenti, tänu kellele on Crafter’s džinnid nüüd esindatud peale Euroopa ka Aafrika, Aasia ja Okeaania lennujaamades,“ ütles Liviko juhataja Janek Kalvi.

Liviko sõlmis mullu distributsioonilepingud Hispaania, Rootsi, Norra, Taani, Prantsusmaa, Andorra, Makedoonia, Luksemburgi, Liibanoni, Iisraeli, Araabia Ühendemiraatide, India ja Uus-Meremaa turgude esindajatega. Liviko ekspordib oma tooteid enam kui 40 riiki.

„Tänu Läti ja Leedu tütarettevõtete arengule oleme Baltimaades konkurentsivõimeliselt esindatud. Liviko grupi jaoks oli eelmisel aastal oluline töövõit leping prantsuse konjaki- ja bränditootja Rémy Cointreau’ga, kes valis Liviko oma maaletoojaks Eestis, Lätis ja Leedus,“ rääkis Janek Kalvi. „Siseturul on pikka aega tooni andnud piirikaubandus, mille tõttu on viimased neli aastat olnud Eesti alkoholiturg languses. Võrreldes 2014. aastaga oli kange alkoholi turg 2018. aastaks langenud 49%. Senine maksupoliitika on tekitanud olukorra, kus Liviko grupp teenib üle poole EBITDA-st väljaspool Eestit.“

Kodumaise alkoholitootja ja maaletooja AS Liviko 2018. aasta auditeeritud konsolideeritud netokäive oli 124,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 5,58%. Liviko grupi auditeeritud konsolideeritud maksude, intresside ja amortisatsioonikulu eelne tulu (EBITDA) oli 3,8 miljonit eurot.