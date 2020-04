Lõbus apsakas: minister oleks riigifirma ulmelise alghinnaga müüki pannud

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas neljapäeval, 16. aprillil muudatuse 9. märtsi käskkirjas number 44, millega pandi paika aktsiaseltsi Eesti Teed aktsiate võõrandamise tingimused.

„Asendan majandus- ja taristuministri 09.03.2020. a käskkirja nr 44 „Aktsiaseltsi Eesti Teed aktsiate võõrandamine“ (viimati muudetud majandus- ja taristuministri 05.04.2020. a käskkirjaga nr 65) punktis 2 arvu „16 900 000 000“ arvuga „16 900 000“,” ütleb minister värske käskkirja muudatusega.

Tuleb välja, et kuigi pikalt on räägitud, et riigifirma pannakse enampakkumisele 16,9 miljoni euro suuruse alghinnaga, oli käskkirja sattunud tuhat korda suurem summa ehk 16,9 miljardit. Võrdluseks, see summa oleks ca 1,5 korda suurem kui Eesti riigi aastaeelarve.

Kui algselt oli riigifirma Eesti Teed enampakkumiste tegemise tähtaeg 1. juuni, siis eriolukorra tõttu otsustati tähtaeg lükata sügisesse, täpsemalt 1. oktoobrisse, kirjutas ERR paar nädalat tagasi. Pakkumised ise peavad olema kehtivad 31. märtsini 2021, kuna võivad vajadusel nõuda ka konkurentsiametilt täiendavat nõusolekut.

Praegu kuulub AS Eesti Teed 100% riigile ja omaniku esindaja on majandus- ja kommunikatsioniministeerium.