LOE ja VAATA JÄRELE | Valitsus annab aru pensionieelnõu teemal: sellel reformil ei ole kaotajaid ja see saab olema edukas!

Valitsus pidas täna pensionireformi eelnõu tõttu erakorralise istungi, pressikonverentsil selgitasid istungil räägitut peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja välisminister Urmas Reinsalu.

Valitsus pensionireformist

Küsimus Helmele - kas ta on kindel, et usaldushääletus kolmapäeval läheb läbi? Helme: jah, see on kindel

Helme kordab üle eelnõu peamised muudatused: rahanduskomisjoni poolt oli terve hulk parandusettepanekuid, mis eelnõusse ka sisse läksid. Lisaks seletuskirjas on rohkem asju lahti seletatud nagu õiguskantsler käskis. Sisu poolest on nüüd erinev väljamaksete tähtajad ja rakendumistähtajad ja muutus ka see, et nüüd on võimalik ühekorraga summa väljamaksmine.

Kõik ministrid, sh Reinsalu väidavad silmagi pilgutama, et reformi ajastamine ei ole absoluutselt seotud KOV valimistega. "Kõik sündmused toimuvad enne või pärast mingeid valimisi!"

Helme: valitsusel oli kiirem plaan, me olemegi praktilisi probleeme vaadanud ja üritanud leida mõistlikku rakendamise aega. Mingit kiirustamist ei toimu.

Kas valitsus jagab raha enne KOV valimisi 2021. aastal (KOV valimised on oktoobris, esimesed rahad saab välja võtta septembris)? Vastab Ratas: meie plaan oli seaduseelnõud arutada riigikogus kolmel lugemisel. Opositsioon kasutab aga kõiki võimalusi ja see tähendab vaheaegade võtmist 950 muudatusettepanekuga ja see tähendaks seitset ööpäeva. Ajaline osa - see, et me väljavõtuperioodi pikendame, on just vastutulek kriitikale ja see on väga mõistlik.

Helme: inimesed hakkavad raha kätte saama järgmise aasta septembris. Algne plaan oli, et järgmise aasta algusest. Oleme nihutanud seda edasi kaheksa kuud. Mina ei saa küll võtta tõsiselt kriitikat, et me ei jäta rakendusaega või ei tee asja põhjalikult. Avaldus tuleb esitada 2021. aasta märtsi lõpuks ja seega raha saab kätte septembris.

Reinsalu lubab, et seadus läbib "igasugu põhiseaduslikuse testid" ja loodab, et kolmapäeval tuleb sisuline arutelu, kus kõigil on võimalik esitada oma argumendid selle poolt või vastu.

Reinsalu: me oleme seni olnud doonoriks ülejäänud maailma majandusruumidele. Nüüd aitab see elavdada Eesti majandust.

Välisminister Urmas Reinsalu (kes kannab pusa kirjaga "Raha on vaba"): võime julgelt väita, et sellel reformil ei saa olema kaotajaid ja see saab olema edukas.

Helme: me oleme kindlalt veendunud, et teeme asja paremaks!

Helme: miks me lähme usaldushääletusele? Meile tuli eelkõige opositsioonilt 950 parandusettepanekut ja need väga sisu ei omanud. Nende läbihääletamine oleks riigikogu töö nädalateks umbe ajanud. Usaldushääletuse puhul sisuliselt teine ja kolmas lugemine ühildatakse, parandusettepanekuid lõpuks ei menetleta ja seadus võetakse siis juba vastu või mitte.

Helme: kõik saavad sambast lahkumisel summa kätte ühekorraga.

Helme: rakendame seaduse järgmise aasta 1. jaanuarist, kusjuures teeme sambast avalduse tegemise ja väljamaksete tegemise perioodi pikemaks. Samuti oleme andnud fondidele lisavahendeid tagada oma likviidsust. Samuti on fondidel teatud reeglid ees, millised nende varad võivad olla ja kui nüüd reformi tagajärjel toimub suur klientide liikumine, siis mingid reeglid võivad ka paigast olla ära, st osakaalud võivad olla erinevad reeglitest, mis neil tavapäraselt ette nähtud.

Helme: võtsime üht-teist õiguskantsleri öeldust ka arvesse.

Helme kinnitab, et valitsus ei sõida teerulliga ekspertide arvamustest ja hinnangutest üle. "Me oleme võtnud niipalju kui võimalik arvesse hinnanguid. Ettepanekuid, et jätta kogu asi ära, me arvestanud ei ole," muigas Helme.

Rahandusminister Martin Helme soovib samuti tänada kõiki asjaosalisi. "Pensionisüsteemi paremaks tegemine on reformi üks eesmärke ja me oleme selle "pusa" päris hästi ära lahendanud".

Ratase sõnul arvestatakse "niipalju kui võimalik" ekspertide arvamustega ja tänagi vaadati veel õiguskantsleri ettepanekud üle. Ratas rõhutab, et teine sammas jääb alles ja sinna saab endiselt edasi koguda. Lahkumiseks peab esitama avalduse, ka alles nüüd liituda soovijatel tuleb avaldus esitada.

Pressikonverents algas. Peaminister Jüri Ratas alustab osapoolte tänamisega, kes kõnealust pensionireformi on vedanud. "Istungil kiideti heaks pensionireformi eelnõu, mis kindlustaks inimestele väärika pensionipõlve, töötame edasi inimeste heaolu huvides," kinnitas Ratas.

Meeldetuletuseks: valitsus otsustas pensionireformi saata eelmise nädala lõpul riigikokku koos usaldushääletusega. Pensionireformi sidumine valitsuskoalitsiooni usaldushääletusega ei taga veel seaduse jõustumist 2021. algul. Isegi siis, kui kavandatav reform on põhiseadusega kooskõlas.