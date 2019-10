Loe, kes said Tallinna linnavalitsuselt ettevõtlusauhinna

„Kuidas läheb linnal, sõltub paljuski sellest kui ettevõtlikud on siin inimesed,“ ütles Tallinna ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher.

Tänavused Tallinna ettevõtlusauhindade võitjad:

Arendusprojekt 2019

Noblessneri sadamalinnaku arenduse esimene etapp, arendaja BLRT Grupp AS.

Tegemist on mastaapse projektiga, mis on muutnud pikalt avalikkusele suletud ajaloolise Noblessneri allveelaevatehase territooriumi merele avatud inimsõbralikuks linnaruumiks koos jahisadama, korterite, äripindade, merepromenaadi ja kultuurisündmustega.

Projekti esimese etapi maksumuseks kujunes ca 77 miljonit eurot.

Koostööprojekt 2019

ISEAUTO, projekti partnerid AuVe Tech OÜ, Tallinna Tehnikaülikool ja ABB AS.

Tegemist on kolme ettevõtte koostööprojektiga, mis tegeleb isejuhtiva sõiduki – ISEAUTO arenduse ja katsetustega. Isejuhtivat sõidukit on võimalik kasutada nii ühissõidukite marsruudi pikendajana kui ka renditeenusena. ISEAUTO sobib ideaalselt paikadesse, kus on madal liikumiskiirus ning tavapärase linnaliini bussi jaoks liiga kitsad tänavad ja lühikesed vahemaad.

Särav startija 2019

Smartcraft OÜ on 2018. aastal tegevust alustanud ettevõte tegeleb karkassmajade valmistamiseks vajalike liinide ja seadmete paigaldamisega, kus täna töötab neli inimest. Smartcrafti tegevus on suunatud eksporditurgudele ning teenust osutatakse üle kogu maailma.

Kui 2018. aastal moodustas teenuse eksport 75% ettevõtte kogukäibest, siis tänavu lausa 90%.