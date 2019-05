Loe, kuidas eelarveseadus vaesuse vähenema ja tootlikkuse kasvama paneb

Dokumendis „Riigi eelarvestrateegia 2020-2023 ja stabiilsusprogramm" selgitatakse, et valitsuse eelarvepoliitika eesmärgiks on saavutada ja säilitada valitsussektori struktuurne eelarvetasakaal keskpikas perioodis.

„Valitsus on otsustanud algatada riigieelarve seaduse muutmise, millega loobutakse tekkinud kumulatiivse puudujäägi kompenseerimise nõudest ning taastatakse iga-aastase struktuurse tasakaalu nõue," seisab dokumendis. Mida see keeruline sõnastus tähendab?

Jüri Ratase juhitud valitsus otsustas paar aastat tagasi, et eelarvereegleid tuleb muuta ning eelarvetasakaalu arvestatakse aastate keskmisena. See tähendas, et sai lubada suuremast miinust ning see järgnevatel aastatel ära tasandada. Arvestades, et eelmise aasta tegelik struktuurne miinus oli 1,4% SKPst, ja ka sel aastal saab see olema protsendist suurem, peaks 2021. aastal olema eelarve juba väikeses ülejäägis ning 2022. aastal peaks ülejääk olema juba üle protsendi. Ilmselgelt seda saavutada ei suudeta, mistõttu tulebki reegleid jälle muuta.

Reformierakonna liige Aivar Sõerd kinnitas ERRi raadiointervjuus, et eelarveseaduse muutmine on pettus. „See on pettus. Kui esimene eelarve lõdvendamine ette võeti, siis räägiti, et läheme ajutisse struktuursesse miinusesse, aga see edaspidi kompenseeritakse. Nüüd järjekordse eelarvereegli lahjendamisega see teine pool unustatakse ära,“ selgitas ta.

Aastatel 2017, 2018, 2019 on eelarve miinuses ning kokku on seda miinust Sõerdi sõnul 700 miljonit eurot.

Uue eelarvestrateegia kohaselt on järgmise aasta struktuurse eelarvepositsiooni eesmärk 0,4% suurune puudujääk ning aastatel 2021-23 eelarvetasakaal.