Loe siit, kuidas maailm liigub intressivaba hüpoteeklaenu suunas

Taani suuruselt kolmas laenuandja Jyske Bank seadis augusti alguses hüpoteegi intressimääraks -0,5% enne tasusid. Vahepeal pakub Nordea Bank Abp 30-aastaseid hüpoteeklaene 0,5% aastaintressiga ja 20-aastaseid laene nullmääraga.

Aastaid kestnud keskpankade leevendusmeetmed mõjutasid intressimäärade taset kogu maailmas, moonutades laenamise ja laenu võtmise traditsioonilist majandust. See paistab silma kõige selgemalt Euroopas, kus eluasemelaenude intressimäär langes kogu euroalal juunis 1,65%-ni, mis on madalaim alates rekordilisest 2000. aastast.

Ehkki mõned piirkonnad on suundumusele vastu pidanud, on paljudel suurematel maailmaturgudel laenukasutuse kulutused põhja lähedal. See suurendas koduostjate nõudlust ja ergutas laenuandjate vahel tihedat konkurentsi.

Siin on ülevaade hüpoteeklaenude intressidest kogu maailmas:

USA

Ameerika 30-aastane keskmine hüpoteeklaenude intressimäär on 3,6%, mis on madalaim alates 2016. aasta novembrist. Selle tagajärjel suurenes nõudlus kodude soetamise järele tõstis hüpoteeklaenude koguvõla teises kvartalis 9,41 triljonit dollarit, ületades 2008. aasta finantskriisi ajal saavutatud maksimumi. Ka hüpoteegimaaklerid kiirustavad refinantseerimisnõudlusega sammu pidama: taotluste esitamise tähtaeg on kolm aastat.

Koduostjate eelised on aga niisugustes linnades nagu New York ja San Francisco vaibunud, kuna buum on need linnad taskukohastest kodudest tühjaks imenud.

Prantsusmaa