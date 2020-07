Logistikaekspert annab nõu, kuidas saadetised efektiivselt liikuma panna

Soodsaim ei ole alati parim

„Kuigi kõige odavama transpordilahenduse valimine tundub hea viis raha säästmiseks, võib kokkuhoid hiljem kurjasti kätte maksta. Algsest odavaimast hinnapakkumisest kujuneb vahel hoopiski kalleim lahendus. Põhjused peituvad sageli erinevates lisakuludes, näiteks kaasuv ekspordilitsents Hiinas, dokumentide kulud Ameerikas või pakendamise kulud. Seega tasub alati vaadata, mida pakutud hind sisaldab, uurida, missugused kulud sellele veel lisanduda võivad ja seejärel teha lõplik otsus," selgitas logistikaekspert.

Töökultuur erineb nagu öö ja päev

Kindlasti tuleb meeles pidada, et töökultuur ja suhtlusstiil on riikides väga erinevad. „Näiteks ameeriklased eelistavad lühikesi ja konkreetseid meile, kus pole korraga väga palju infot ja ühes kirjas piirdutakse enamasti ühe vastust vajava küsimusega. Aasia partneritega suheldes tasub teada, et sõna yes võib olla mitmeti tõlgendatav. Oleme korduvalt kokku puutunud olukordadega, kus saatja väidab Eesti tellijale, et kaup on valmis, kuid suheldes oma Hiina agendiga selgub, et tegelikult on kaup alles tootmises," tõi Vanem näiteid töökultuuride erinevustest.

Lennu-, mere-, raudtee-, või maanteetransport - milline on sobivaim?

Üks sagedasemaid küsimusi on, milline transpordiliik valida. Koroonapandeemia ajal kui suur osa reisilennukitest seisis ja kaubalennukite ruumi täitsid suurest isikukaitsevahendid, tõusis Aasia suunal alternatiiviks raudteetransport, mille eelistena lennutranspordiga võrreldes toob Vanem välja soodsamad hinnad. „Klientidele, kellel pole Aasia suunal saadetiste transpordiga kiire, oleme soovitanud kaaluda kaupade liigutamist raudteed mööda," ütles Vanem. Kui meretransport toimib praegu üsna tavapärases rütmis, siis lennutranspordis on olukord jätkuvalt kriitiline. Veohinnad on kõrged, kuna märkimisväärne osa reisilendudest on tühistatud. Lennufirmad on nüüd hakanud lende järk-järgult taastama, kuid tavapärase lennuliikluse taastumine võtab veel aega ja hindade langust võib oodata siis, kui reisilennukid saavad taas lendama hakata.