Logistikud näevad ohu märke ja loodavad riigi abile

Eesti logistika ja ekspedeerimise assotsiatsiooni peasekretär Katre Kasepõld toob esmalt esile, et Eesti veondussektorit mõjutas enim Skandinaavia turgude negatiivne areng ja sellest tulenev Rootsi krooni kursi langus. Vedajate rasket seisu kirjeldab ka autoettevõtete liidu direktor Villem Tori. Aasta algas lootusega ja see tõi kaasa investeeringud uude tehnikasse. „Nüüd vaadatakse murelikult tulevikku: kas suudetakse vajaminevas mahus tööd teha, et investeeringud tagasi teenida?”