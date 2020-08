Lõhmus ja Viisemann: riigikogu on üks käputäis sotsialiste, kes säilitavad päritud süsteemi

„Kahjuks on alati nii olnud, et riigikogu on üks käputäis sotsialiste, kes säilitavad päritud süsteemi ja kordagi ei küsi, kuidas seda paremaks teha," muigas Lõhmus kriitiliselt. Ta lisas, et valitsejad kardavad võtta riske, mida kasvu tagaajamine eeldaks, ning seetõttu on mugavam paigutada maksumaksja raha stagneerunud majandusse.

