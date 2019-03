Lõhmus: Seeder käitub nagu kommunist

Hansapanga kunagise juhi Indrek Neivelti kriitika Eesti pensionifondide kehva tootlikuse ja suurte haldustasude kohta pole põhjendatud, sest süüdi on riigi seatud piirangud, väitis LHV Groupi nõukogu esimees Rain Lõhmus.

Milline on LHV panga kokkupuude rahapesuga?



LHV-l on selles mõttes vedanud, et me alustasime liiga hilja ja meil on alati olnud probleeme dollarimaksetega. Enamik Venemaa äri aga käib just dollarites. Automaadid tulid meie ärisse üsna hilja ning asjaolu, et meilt ei saanud sularaha kätte, muutis LHV rahapesuskeemide jaoks ebahuvitavaks.

1990-ndatel oli ärimeeste seas mood, et igaühel pidi olema oma offshore-firma. Minu jaoks lõppes see aastatuhande alguses maksuameti tehtud kopsaka trahviga. Maksin üle 10 miljoni krooni ja pärast seda mul offshore-firmat enam pole. Praeguseks on see Eesti jaoks minevik, kuid Venemaal kestis järelikult kauem. Pangad võib-olla ei teadvustanud endale, et see on ohtlik teema.