Lõhutud sportautod ja üüratud ravikulud: tuntud kindlustusfirmad hüvitasid mullu üle poolesaja miljoni euro liiklusõnnetuste kahju

„Liikluskindlustuse suurimad kahjud ei ole seotud mitte sõidukite remondi või hüvitamisega, suurimad kahjud on seotud inimeste tervisega," kommenteeris If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Taavi Kiibus ja lisas, et mullu puututi kokku kahe juhtumiga, kus tervisega seotud kahjud ületasid 100 000 euro piiri. Kokku hüvitas If Kindlustus 2019. aastal liikluskahjusid ligi kaheksa miljoni euro eest.

Ergo kindlustus maksis mullu hüvitistena välja veidi enam kui 12,6 miljonit eurot. Kõige suuremad kahjujuhtumid olid raskete tagajärgedega õnnetused, mis tekitasid kannatanutele ulatuslikke tervisekahjustusi. Kaks nendest leidsid aset Eestis, üks Saksamaal.

Kõige suurema kahjusummaga õnnetuses sõitis vasakpööret oodanud mootorrattale otsa sõiduauto. Kokkpõrke tagajärjel paiskus kaherattaline vastassuunda ja põrkas kokku teise sõidukiga, mille tagajärjel sai mootorrattur raskeid kehavigastusi. Eeldatav kahju suurus on ligi 346 000 eurot.