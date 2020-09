Londoni linnapea soovib drastilisi meetmeid, et pool miljonit inimest hätta ei jääks

Valitsuse ajutine rentnike välja viskamise keeld lõppeb pühapäeval. Khan soovib aga valitsuselt eriluba, et külmutada rendihinnad. Tema sõnul hakkaks vastasel juhul pihta välja tõstmiste tsunaami.

Khani sõnul tähendaks külmutamine seda, et rendi hinnad võivad langeda, aga ei tohi tõusta ning omanikud ei tohi küsida järgmiselt rentnikult kõrgemat hinda kui lahkuvalt.

Khan ütles, et kui Berliin suutis külmutada rendi viieks aastaks,siis miks London ei peaks suutma seda teha kaheks aastaks.Ta lisas, et ohus on just madalapalgaliste inimeste kodud.

Eksperdi sõnul on välja tõstmised küll keelatud, aga nii mõnigi omanik on renti tõstnud nii, et inimesed on pidanud ikkagi endale teise elukoha leidma. On teateid juhtumitest, kus inimene kurtis omanikule, et tal on pandeemia tõttu majanduslik seis kehvem ja talle vastati kohe rendi tõstmisega.

Samas teiselt poolt ehk omanike esindajate suunalt kostub plaanile teravat kriitikat. See oleks nende sõnul katastroof kogu turule.Reegel peletaks pakkujad turult eemale ja muudaks niigi õhukese Londoni üürituru veel õhemaks. Selle asemel, et lüüa kiilu omanike ja rentijate vahele, peaks linnapea hoopis tegema kõik, et pakkuda inimestele soodsamaid pindu.