Londoni metroo vajab veel 5,7 miljardit naela, et järgmised 18 kuud üle elada

Neljapäeval sellise summa välja käinud Londoni meer viitas olukorrale, kus pandeema, reisipiirangud ning kodukontor vähendab oluliselt linnatranspordi kasutust, mistõttu on vaja täiendavat sissetulekuallikat, vahendab New York Times.

Londoni transpordiamet, mis vastutab linna ühistranspordi korralduse eest, sai juba maikuus 1,6 miljardit naela ehk 1,76 miljardit eurot, et transporditeenused ka pandeemia ajal brittide pealinnas töös hoida. See raha saab aga oktoobri jooksul otsa.

Täiendavat rahasüsti on vaja nii selleks, et katta auk, mille on põhjustanud reisijanumbrite langus, aga ka selleks, et viia lõpuni ühe juba niigi ajakavast maha jäänud metrooliini ehitus, põhjendas Khan.

Septembri lõpus oli Londoni metroo kasutajate arv veebruarikuisega võrreldes vähenenud 60% võrra. Koroonakevade ajal, kui riigis liikumispiirangud kehtestati, langes piletitulu 90%, lisas Londoni linnapea.

Lisaks on Khan küsinud Briti valitsuselt veel täiendavalt 100 miljonit naela ehk natuke üle 110 miljoni euro linna loomemajanduse toetuseks, kes on koroonapandeemia tõttu iseäranis suure löögi alla sattunud. Londoni linnapea on süüdistanud valitsust ka selles, et nad ei ole mõelnud riigi taastekavas investeeringutele, mis oleks vaja suunata pealinna.

Koroonapandeemiast tingitud reisipiirangud ja karantiininõuded on oluliselt vähendanud ka turistide hulka linnas. Samuti on sotsiaalse distantsi nõuded kas sulgenud või hoidnud oluliselt väiksemal määral lahti nii teatrid, muuseumid kui ka muud atraktsioonid.