Looduskaitsja: suurtööstuste arutu tegevuse ignoreerimine ja samal ajal tavainimesele pidevate keeldude jagamine tagabki populistidele edu

"Me peame alustuseks vaatama suurt pilti ja mõistma ka meie tänase majanduse algallikat. See sai alguse kolonialismist, kus globaalsed kaubavahetajad hakkasid maailmamajanduse toimimist muutma ja juhtima. Nad tõukasid inimesed eemale mitmekesisest ja just neile vajalike toiduainete tootmisest ning arendasid vaid monokultuure, et kaupa mugavamalt ja aina suuremates mahtudes siis eksportida," rääkis mittetulundusühingu Local Futures juht, kirjanik ja filmitegija Helena Norberg-Hodge Brüsselis toimunud majandusfoorumil BEF2019.

"Ma ei ütle, et me peaks nüüd 500 aastat ajas tagasi minema, aga sellel muutusel on olnud fundamentaalne mõju ja kui me seda mõistame, siis mõistame, miks me oleme täna sellises jamas ning kuidas me saaksime globaliseerumisele pidurit vajutada.

Ainus asi, mida iga inimene iga päev vajab, on toit. Ja ometi on just toidutootmisega seonduv - ja see sai alguse juba väga kaua aega tagasi - maailmas aina enam väärastumas. Selleks, et aina enam eksportida, toovad riigid endale ka samu toidugruppe ka maale sisse. Ja need mahud aina kasvavad," rääkis Norberg-Hodge.

Toidukauba maailmas ringipööritamine kui kliimamuutuste põhipõhjuseid