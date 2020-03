Looduskosmeetika tootja Itaalias hädas: arved venivad

Kui seni on läinud ettevõttel ka koroonaviiruse levimise ajal äri Itaaliaga hästi, siis nüüd, kus terve Itaalia on pandud karantiini, on olukord muutunud ärevaks.

Turblissi juhatuse liige Margit Naptal rääkis, et praegugi on Turblissi laual üks tellimus, mis peaks reedel Itaalia poole teele minema, kuid eile teatas transpordifirma, et veel ei oska öelda, kas neil on mõtet autot tellida ja kas kaup läheb teele või ei.

