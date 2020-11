Loodust saastavatele projektidele laenamine võib kallimaks minna

Euroopa ja USA investorid, kelle hallata on üheksa triljoni dollari väärtuses vara, saatsid 36-le suure CO 2 emissiooniga ettevõttele kirja, kus nad kirjutavad ette, kuidas tuleb raporteerida Pariisi 2015. aasta kliimakokkuleppe elluviimise mõjust tulevastele majandustulemustele.

Investorid kahtlustavad, et praegu ei kajastata ettevõtete tulemustes ja finantsseisus nafta hinna ja CO 2 maksude mõju ning fossiilsete kütuste vara selliselt, et see näitaks Pariisi kokkuleppe alusel liikumist CO 2 neutraalsuse poole.