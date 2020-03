Löök Eesti ettevõtetele. Võõrtöölised võivad jääda siia lõksu, ilma et tohiksid töötada

„Probleem ei ole ju selles, et pole inimesi, vaid et ei ole spetsialiste saada. Ma mõistan, et hotellides ja toitlustusvaldkonnas hakkab praegu tööjõudu üle jääma, aga hotelli administraator keevitajaks ilmselgelt ei lähe ega ka koristaja CNC-pingi operaatoriks,” ütles Hansavesti tegevjuht Jüri Kulbin.

Ettevõtted ja nende esindusorganisatsioonid loodavad, et võõrtööjõu olukorda leevendavad meetmed tulevad juba selle nädala jooksul, sest suur hulk ettevõtteid, mis on kriisiolukorrast hoolimata tööd jätkanud, oleneb võõrtööjõust. Ei tasu ka unustada, et viimastel aastatel on välistööjõud andnud meie majanduse kasvutemposse olulise panuse.