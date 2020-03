Lõpuks tehing tehtud. Sündis Eesti suurim betooni ja betoontoodete tootja

ASi Framm juhatuse liikme Rasmus Kurmi sõnul on ASi Framm eesmärk ASi Lasbet Tootmine omandamisega saada Eesti betoonituru kujundajaks. "Oleme ASiga Framm suutnud luua Eestis betoonelementide tootmise turul kõrged standardid nii kvaliteedis, efektiivsuses kui ka tööohutuses. ASi Lasbet Tootmine omandamisega suurenevad meie tootmismahud märgatavalt. Seetõttu tahame nende kõrgete standarditega olla eeskujuks ka teistele ehituse valdkonna tegijatele," lisas Kurm. Kurmi sõnul on AS Framm olnud kindel ja usaldusväärne tööandja oma töötajatele. "Tahame seda kindlasti olla ka senistele ASi Lasbet Tootmine töötajatele," sõnas Kurm.

ASi Lasbet Tootmise nõukogu esimees Agu Möldre on veendunud, et annab ettevõtte üle headesse kätese. "Olen juhtinud AS Lasbet ja AS Lasbet Tootmine ligi 40 aastat ja arendanud välja võimekuse täita ka kõige keerukamaid tellimusi. Olen alati uskunud, et pikas perspektiivis on edu võti suure organisatsiooni arenenemise võimekus. Usun, et uued omanikud on suutelised looma meie piirkonna üht edulugu betooniturul."

ASil Framm täitub sügisel 30 tegutsemisaastat. Ainsa ehitusmaterjalide tootjana on ASi Framm tooteportfellis nii betoonvalmistooted nagu betoonist seinaelemendi ja õõnespaneelid, kui ka kaubabetoon ja presstooted nagu sillutus- ning müürikivid. ASi Framm kolmes tootmisüksuses töötab kokku üle 200 inimese. Ettevõtte 2019. aasta käive ületas 20 miljonit eurot. AS Lasbet Tootmine tugevus on raudbetoonelementide, sh keeruliste konstruktsioonide tootmine. Ettevõtte käive oli eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, ettevõtte tootmine on korraldatud ühes 210 töötajaga tehases.