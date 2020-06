Lõpuks võeti kriitikat kuulda. KredEx muutis erakorraliste laenude tingimusi ettevõtjasõbralikumaks

KredEx kinnitas erakorraliste kuni 10 miljoni euro suuruste käibekapitali- ja investeerimislaenude uueks intressimääraks 12 kuu Euribor + 2% aastas, täpsustas laenutaotlejale kehtestatud tingimusi ning leevendas nõudeid laenude tagatuse osas. KredExi erakorraline laen on mõeldud COVID-19 puhangust tingitud ettevõtja ajutiste raskuste ületamiseks vajalikuks käibekapitali ja põhivarainvesteeringute finantseerimiseks.

„KredExi erakorraliste laenude eesmärk on aidata ettevõtjaid koroonakriisi negatiivsete mõjudega toime tulla ning hoida majandus käigus," lausus KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt. „KredExi otsus erakorraliste laenude tingimusi muuta teeb need ettevõtjate jaoks soodsamaks ja kättesaadavamaks."

Lehar Küti sõnul peaks laenutaotlejatele kehtestatud nõuete täpsustamise tulemusena laenuraha ka kiiremini ettevõtjateni jõudma. „Erakorraliste laenude tingimuste muutmise vajaduse tingis muutunud olukord, seni kriisimeetmete rakendamise käigus saadud kogemused ja ettevõtjatelt saadud tagasiside," märkis KredExi juhatuse esimees.

Lisaks uuele intressimäärale leevendas KredEx nõudeid ka laenude tagatuse osas. Käibekapitalilaenude puhul summas kuni 0,5 miljonit eurot piisab, kui ettevõtja poolt antud tagatise realiseerimise eeldatavaks tulemiks on vähemalt 10% laenusummast. Investeerimislaenude ja suuremate käibelaenude puhul peab uute tingimuste kohaselt tagatiste realiseerimise eeldatav tulem olema vähemalt 50% laenusummast.

Erakorraliste laenude puhul jõustuvad uued tingimused ja saab vastavalt neile taotlusi esitama hakata alates 10. juunist, paralleelselt saab vanade tingimuste alusel taotlusi esitada kuni 16.06.2020. Kuni 16. juunini laekuvate laenutaotluste puhul kohaldatakse taotluste menetlemisel uusi või vanu erakorralise laenu tingimusi olenevalt sellest, kummad on ettevõtja seisukohalt soodsamad. Kriisimeetmete raames seni tehtud positiivsed laenuotsused vaadatakse üle ning kui ettevõtja ja taotlus kvalifitseeruvad uutele tingimustele ja need on ettevõtja jaoks senisest soodsamad, siis teeb KredEx ettepaneku seni tehtud otsuse või juba sõlmitud laenulepingu muutmiseks. Kui ettevõtja ja taotlus erakorralise laenu uutele nõuetele ei vasta, jääb kehtima juba tehtud laenuotsus või senistel tingimustel sõlmitud leping.