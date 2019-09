Lõputu Brexit paneb brittide kannatuse proovile: tuleks juba lõputule õudusele lahendus

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Briti peaminister Boris Johnson reedel Šotimaal. Foto: Scanpix/ ANDREW MILLIGAN, AFP

“Praegune olukord on täiesti talumatuks muutunud. Kuigi ma referendumil hääletasin Euroopa Liidus jätkamise poolt, tahan nüüd lõpuks mingit lahendust. See pidev venimine ja teadmatus on kõige hullem,” kinnitas Ärilehele keskklassi kuuluv ananüümsust palunud londonlane.