Los Angeles kehtestas karmi reegli pidutsevatele isikutele ja ettevõtetele, et viirus ei leviks

Linnapea Eric Gacetti ütles, et ta on andnud loa vee ja elektri välja lülitamiseks eriti "koletute" juhtumite korral. Seda võib teha nii majade, äride kui ka teiste paikade puhul, kus toimuvad suured inimkogunemised. Reegel hakkab kehtima reede õhtust.

"Me oleme näinud teateid suurtest pidudest, mis lähevad tervishoiu reeglitega vastuollu," ütles ta. "Need eramaja peod on nagu ööklubide üritused."

Sel nädalal toimus näiteks ühes Mulholland Drive'i häärberis sadade inimestega pidu, kus esines ka tulistamist.

Los Angelese maakond on samas näidanud viiruse kontrolli all hoidmisel mõningaid edusamme. Kolmapäeval andis maakond teada 68st surmajuhtumist ja 2347 uuest nakatumisest. 60% sealsetest nakatunutest on vanuses 18-49 eluaastat.

"Kõik pingutused võivad nullida need, kes ei hooli teadusest ega järgi reegleid. Nad seavad meie majanduse ja kogukonna ohtu," ütles Garcetti.