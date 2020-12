Lõuna-Aafrika autoturgu raputav Eesti idufirma sai kümnemiljonilise rahasüsti

„Riikides, kus ühistranspordivõrgustik on alles arenemas või puudulik, on isikliku auto omamine esmane vajadus – kasvõi selleks, et sõita tööle või viia lapsed kooli. Pakume alternatiivi inimestele, keda pangad ei teeninda,“ ütles Planet42 tegevjuht ja kaasasutaja Eerik Oja.

Sarnaselt paljudele teiste areneva majandusega riikidele on Lõuna-Aafrika Vabariigis inimestel keeruline sõiduvahendit hankida, sest kohalikud pangad on äärmiselt konservatiivsed ning pahatihti keeldutakse laenust ka stabiilse sissetulekuga klientidele.

Just seda turusegmenti Planet42 sihibki, pakkudes kaasaegset ja taskukohast alternatiivi sõiduvahendi hankimiseks. Tänaseks pakub eestlaste asutatud idufirma pikaajalise autorendi ehk car subscription teenust enam kui 300 Lõuna-Aafrika Vabariigi automüüja kaudu, turu maht võimaldab koostööpartnerite arvu kasvatada tuhandeteni.

Vaatamata nõudluse säilimisele piirasid koroonapandeemias pangad uute laenude väljastamist veelgi. Planet42 jätkas samal ajal aga autode lisamist. Seetõttu on ettevõtte käive igas kvartalis tänavu kasvanud. Lisaks võimaldas ettevõte vajadusel oma klientidele ajutist maksepuhkust.

„Lendable laenu eesmärk on ühest küljest langetada teenuse hinda lõppkliendile läbi ettevõtte kulubaasi vähendamise, refinantseerides varasemaid laene odavamaks. Enamuse laenurahast investeerime siiski agressiivsesse laienemisesse LAV-is ning teeme ettevalmistusi sisenemiseks ka uutele turgudele, kus potentsiaali näeme,“ rääkis Oja.

Planet42-le laenu võimaldanud USA-s baseeruv Lendable finantseerib peamiselt fintech- ehk finantstehnoloogiaettevõtteid, kelle eesmärgiks on parandada inimeste finantsilist kaasatust arenevatel turgudel.

„Planet42 on tõestanud oma potentsiaali jätkates kasvamist isegi pandeemia tingimustes. Jagame täielikult ettevõtte väärtusi ning toetame neid missioonil parandada inimeste elatustaset võimaldades neile sõiduvahendite kättesaadavust ja liikuvust,“ ütles Lendable investeeringute juht Hani Ibrahim.

2015. aastal asutatud Lendable on investeerinud arenevatel turgudel võrguvälistesse energiaettevõtetesse, keskmise-, väike- ja mikroettevõtetega tegelevatesse laenupakkujatesse, tarbimislaenuäridesse ning varade finantseerimise ettevõtetesse. Tänaseks on Lendable rahastanud oma Aafrikas ja Aasias tegutsevaid kliente rohkem kui 60 miljoni dollari mahus.