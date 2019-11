Lõuna-Koreas tuleb aina juurde 1-aastaseid rikkureid. Miks nii?

Ei ole harv nähtus, et aktsionärideks saavad sel moel lapsed, kes veel ei kõnni ega räägi, tõenäoliselt ei jaga nad veel kuigi palju ka aktsiaturgudest. Põhjus, miks nii tehakse, on lihtne, pärandimaks on riigis kuni 50% ja et seda vältida, kingitakse osalusi lihtsalt enne ära.

Seejuures on tavapäratu, et lapsed on koheselt osanike või aktsionäride nimekirjades oma nimega. Mujal maailmas paigutatakse vara tihti usaldusfondidesse ja kui laps saab täisealiseks või täidab mõne muu ette antud tingimuse, siis ta saab seda käsutama hakata.

Koreas ei paku sellised fondid erilisi maksueeliseid ja rikkad inimesed ei usalda väga inimesi väljaspool perekonda. Nii kingitaksegi 1-aastasele piltlikult öeldes sünnipäevaks miljoneid väärt osalus ettevõttes

59 suurfirma puhul on 19 juhul alaealine aktsionäride seas. Nende varade koguväärtus on 29 miljonit dollarit. Seoulis asuv rõivatootja Hansae Yes24 Holdingsi osanike seas on neli 1 kuni 5 aastast last, kel on kokku 1,3 miljoni eest vara. Üldse on aga alaealistele tehtud kingituste kogusumma 2017. aastaks kerkinud üle 1 triljoni dollari.

Riigis on levimas ka arvamus, et see suurendab ebavõrdsust, sest kuldlusikas suus sündinud lapsi ei suuda teised millegagi ületada.