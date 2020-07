Lõunakeskuse pikaajaline juht: kõik kaubanduskeskused otsivad uut käiku

„Juba viimastel aastatel on näha olnud, et nad kõik otsivad uut käiku. Kõik vaatasid, et paneme kino püsti, pandi kinod püsti. Räägiti, et teeme restorane juurde, kõik tegid restorane juurde. Nüüd juba räägivad, et teeme koolid ka, sest Lõunakeskuses läks kooliga väga hästi,” rääkis möödunud aasta kevadeni ligi 20 aastat Tartu Lõunakeskust juhtinud ja pikalt Astri Grupis arendusjuhina töötanud Jaan Lott.

„Segakasutus on ikkagi kõigil laual täna. Kuidas segakasutust lihtsalt ära teha – kuidas anda kaubanduspinnale muid funktsioone – see on lihtne, aga kuidas seda niimoodi kokku panna, et ta endiselt mingisuguse terviku moodustaks, see on keerulisem. Siin pole mingit retsepti,” lisas ta.

Kas viie aasta pärast on kõik täna Tallinnas tegutsevad kaubanduskeskused alles? „Kindlasti on nad alles, aga kas kõik on kaubanduskeskused, selles ma ei ole kindel,” tõdes Lott, kelle värskeim väljakutse on aidata T1 suurimal võlausaldajal, USA investeerimisfondil töötada välja plaan, millega saaks raskustesse sattunud kaubanduskeskust uuele kursile pöörata.

Loti eelmiste projektide seas on lisaks Eesti kolme suurima kaubanduskeskuse sekka kuuluva Tartu Lõunakeskuse arengu suunamisele ka Pärnu Keskuse ümberkujundamine. Ta on koostanud ka uuenenud Balti Jaama Turu kontseptsiooni, mille viis Astri Grupp edukalt ellu.

Turu puhul kohandati Eesti oludele Londoni Camdeni turul end edukalt tõestanud ärimudel. Tänu sellele on kujunenud Balti Jaama Turust äärmiselt populaarne koht, kus käis juba esimesel tegevusaastal ligi viis miljonit külastajat.