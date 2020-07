Lõunanaabrid rõõmustavad: Apollo tulek vähendab Forum Cinemase võimu kinoturul

2012. aastal trahvis konkurentsiamet Forum Cinemast 30 993 lati (44 100 euroga), sest ettevõte kasutas oma domineerivat positsiooni kinoturul konkurentsieelise saamiseks, kirjutab Läti Delfi.

Sel nädalal avaldatud kinoturu ülevaates märgib konkurentsiamet, et alates 2012. aastast on olukord turul oluliselt muutunud ning Forum Cinemas ei ole enam selge turuliider, sest 2019. aastal sisenes turule uus kinofirma Apollo Kino, millest on saanud Riia kinodele tugev konkurent.

„Turul toimuvad muutused. Multikino lõpetas Läti turul tegevuse ning avalikud andmed näitavad, et rendilepingud on saanud Apollo, mida võib pidada Forum Cinemase oluliseks konkurendiks. See võib mõjutada konkurentsiolukorda ning vähendada Forum Cinemase võimu turul,“ märgid konkurentsiamet ülevaates.

Forum Cinemas kuulub Soome Finnkino Groupile, mis omakorda kuulub USA suurde AMC kinovõrku. Suur osa AMC aktsiatest kuulub Hiina investeerimisfirmale Wanda Group.