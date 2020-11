Lõunanaabrite kurb tõde: Riia kesklinn tühjeneb, sest inimesed ei jõua kortereid osta

Riia kesklinna eluasemed on kohalikele elanikele kättesaamatud, sest nende hinnad on liiga kõrged. Eluaseme hind koos lisanduvate kommunaalkuludega on nii kõrged, et inimesed valivad elukohaks hoopis ümbruskonna omavalitsused, kuigi tööle käiakse Riiga.

Prognooside kohaselt väheneb Riia elanike arv veel 25 000 inimese võrra.

Kakas kolmandikku Riia elanikest elab magalates- veel nõukogude ajal ehitatud kortermajades. Ja kahjuks ei saa suurem osa sealsetest elanikest endale madala sissetulekut tõttu paremat elamispinda lubada.

Kuigi ühe riialase kohta on elamispinda keskmiselt 32 ruutmeetrit, siis magalarajoonides on seda vaid 20,6 m2.