Lõviosa Saksamaa pankasid laseb ettevõtetel raha hoiustamise eest peale maksta. Ka eraisikud ei ole pääsenud

Kui suurem osa laenuandjatest kannavad negatiivsed intressid üle vaid neile institutsioonidele, ettevõtetele või eraisikutele, kellel on suured hoiused, siis just Saksamaal on pankade sammud olnud eriti vastuolulised ning Euroopa Keskpanka süüdistatakse seal alalhoidlike ja ettevaalike hoiustajate pitsitamises. Nii nimetas Saksa tabloid Bild hiljuti ametist lahkunud Euroopa Keskpanga presidenti krahv Draculaks, vampiiriks, kes hoiustajate kontod verest tühjaks imeb.

Saksamaa suurima panga Deutsche Banki finantsjuht kinnitas analüütikutele eelmisel kuul, et pank loobus negatiivse intressi klientidele üle kandmise katsetest pärast seda, kui sai aru, et see puudutaks umbes viiendikku nende jaeklientidest. Finantsjuhi sõnul on erapanganduses negatiivse intressi rakendamine keerukam.

Saksamaa suuruselt teise panga Commerzbanki finantsjuht teatas sel kuul, et nemad rakendavad hoiuste tasu rikastele eraisikust klientidele, kelle hoiuste maht on pangas suurem kui miljon eurot.

Majandusleht märgib,et kõige agressiivsema sammu on astunud Berliner Volksbank, kes juba oktoobris teatas, et alustab -0,5% intressimäära rakendamist kõikidele üle 100 000-eurostele hoiustele.

Negatiivsed intressimäärad rakendati euroalal esmakordselt 2014. aasta juunis selleks, et majandust turgutada. Ehk siis Euroopa Keskpanga plaan oli, et kui nad rakendavad pankadele negatiivse intressi, siis hakkavad viimased keskpangas hoiustamise asemel raha rohkem välja laenama ning seeläbi majandus elavneb.

Tulemuseks oli aga hoopis pankade kasumite vähenemine. Keskpangad hoiavad pärast finantskriisi kehtestatud likviidsusnormatiivide täitmiseks Euroopa Keskpangas 1,9 triljoni euro mahus reserve.

Saksamaa hinnavõrdlusportaali Biallo.de andmetel on 140 Saksamaa panka juba hakanud negatiivset intressi klientidelt sisse kasseerima.

Riigile kuuluv Saksamaa arengupank KfW valmistub negatiivset intressi rakendama ka laenude andmisel ehk siis pank kavatseb hakata laenuvõtjatele peale maksma. KfW on kohustatud oma laenutingimused ka klientidele üle kandma ning pank saab ennast juba negatiivse intressiga finantseerida. „Me ei tea kas ja millal me negatiivse intressiga laene pakkuma hakkame, kuid tahame selleks tehniliselt valmis olla," kinnitas pank.