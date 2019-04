Lubatust kõrgemad tuulikud jäävad püsti

Kaitseministeerium esitas justiitsministeeriumile tuulikute järelevalve taotluse, viimane otsustas järelevalvet mitte alustada. „Seaduslikud võimalused midagi ette võtta on ammendunud,” tunnistas kaitseministeeriumi pressiesindaja Susan Lilleväli.

Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets ütles, et vallavalitsus ei saa tuulikute osas midagi teha, sest pole seaduslikku alust.

„Kuni see on nii, jäävad tuulikud püsti,” ütles Pikkmets. „Meil ei ole vähimatki õigust arendajale öelda, et võtku tuulikud maha.”

Kuigi kaitseministeeriumiga pole tuulikute ehitusluba kooskõlastatud, andis kunagine Varbla vallavalitsus selle välja. Detailplaneeringu järgi ei tohiks tuulikud olla üle 85 m kõrged, Tamba tuulikud on aga 150 m kõrgused.

Mullu suvel andis Lääneranna vald tuulikutele kasutusloa. Vastupidine otsus oleks kaasa toonud tuulikute sunniviisilise lammutamise, misjärel võinuks nende omanik kahju vallalt sisse nõuda.