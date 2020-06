Lufthansa suurim osanik andis viimasel hetkel lennufirma mitmemiljardilisele päästeplaanile oma heakskiidu

Lufthansa mitmemiljardilisele päästeplaanile on lõpuks roheline tuli aktsionäride poolt olemas pärast seda, kui ettevõtte suurim osanik andis teada, et plaanib ettevõtte erakorralisel üldkoosolekul sellele ka oma heakskiidu anda, kirjutab Financial Times. Nii kiitsidki aktsionärid täna toimunud koosolekul Saksa riigi päästeplaani heaks.

Miljardär Heinz Hermann Thiele on kasvatanud oma osalust lennufirmas märtsikuust alates ning nüüd kuulub talle üle 15,5% ettevõttest. Veel eelmise nädalal viitas ta, et tahab siiski asuda Saksa valitsusega täiendavaid läbirääkimisi pidama, et riikliku päästeplaani tingimusi muuta.

Kunagine tankikomandör, kes teenis oma varanduse pidurivalmistamise firmast Knorr-Bremse, rääkis eelmisel nädalal lehele Frankfurter Allgemeine Zeitung, et ta ei ole väga rahul selle paketiga, mida Angela Merkeli valitsus on Lufthansa päästmiseks välja käinud, kuna sellega läheb 20% ettevõttest Saksa riigi omandusse.

Thiele väitis, et Saksa valitsus saab väga odava hinnaga Lufthansa osanikuks, makstes vaid 2,56 eurot aktsia kohta, mis on vähem kui kolmandiku ettevõtte aktsia praegusest turuhinnast.

79-aastane miljardär oli sarnaselt teistes Lufthansa aktsionäridega mures Saksa valitsuse osaluse pärast, kuna kartis, et see annab riigile liiga suure sõnaõiguse ettevõttes ja seab neid ebavõrdsesse olukorda konkurentidega võrreldes. Näiteks Air France-KLM-i päästeplaaniga ei kaasnenud osaluse omandamist ei Prantsuse ega Hollandi valitsuse poolt.

„Ma olen veenudnud, et riik ei ole kõige parem ettevõtja ja [lennufirmas osanikuks olemine] ei ole riigi ülesanne,” põhjendas Thiele. Kuivõrd üldkoosolekule oli end kirja pannud 38% aktsionäridest, siis oleks Thielel olnud võimalus hääletada ka Saksa valitsuse päästeplaani vastu, mistõttu poleks seda saadud ka vastu võtta.

Eile hilisõhtuses intervjuus teatas aga Thiele, et plaanib siiski hääletada päästepaketi poolt, vaatamata nende aspektidele, mis teda selle juures murelikuks teevad. Lufthansa ametiühingud tervitasid seda otsust, märkides, et lennufirma 140 000 töötajat ja nende perekonnad on väga rõõmsad, kuna sellega on oht nende töökohtadele esialgu kõrvaldatud.