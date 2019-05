Lugeja tööturul toimuvast: kiidetakse võõrtööjõu sissetoomist, sest on tekkinud imelik arusaam, et neid võib toita kolme piruka asemel kahega

See tööjõud, mida te soovite enda kontides ettevõtte heaks – mis on väidetavalt pidevates raskustes – rakendada on aga kulu ja ilmselgelt soovitakse seda hoida minimaalsel tasemel. Paljud firmad on lisaks kõigele välismaalaste kamandada, kes siis omakorda kohalikke kupjaid piitsutavad. Ehk teisisõnu, olukord on kaunikesti sarnane varasemale ajale.

On mõisnik, kubjas ning lisaks veel kilter ja aidamees. Neil tuleb laulda neid laule, mis mõisnik ette öelnud on ja lisaks ära jagada tööjaotus; kes on kaanekangutaja, kes sisusööja, kes põhjanoolija. Üheks selliseks suuremaks lugulauluks on kujunenud võõrtööjõu sissetoomine, sest on tekkinud imelik arusaam, et neid võib toita kolme piruka asemel kahega. Eestlane lihtsalt ei oska olla peremees.

Viimase aja üks populaarne teema – tööjõupuudus? Lappan minagi neid pakkumisi ja ei saaks öelda, et ma rõõmust rõkkan. Pigem on need pakkumised vaeselapse käsikivi operaatori laadsed, kus väge võib vaid põhja targa leivakoorukesest loota.

Taevastesse kõrgustesse minev nõue pingetaluvuse kohta, mida aga kunagi numbriliselt ei täpsustata. Töö nooruslikus ja loomingulises kollektiivis, ehk kõige tavalisemas mandunud ussipesas ei ole vist ka eriline tulevikuperspektiiv. Tagatipuks võta veel tööriistad kaasa ja hakka iseenese tööd organiseerima. Enese huvi ja motivatsiooni mehhanism kogu loo juures jääb hoopis segaseks.

Misasi on tööjõupuudus? See on olukord, kus 3-eurone tunnitasu – no mõni annab mõned sendid peale ka – ei võimalda osta piisavas koguses toitvat toitu, et saada oma organismi jõud, mis aitaks teha tööd. Kõht täis Eesti moodi jääb siinkohal küll ühe suure küsimärgiga!

Olukord on lihtsalt selline, sest vaatamata meerikamaa fantaasiafilmidele ei ole veel leiutatud roboteid, kes töötaksid pangetäie vee eest, nagu vanal ajal põhimõtteliselt aurumasin. Lisaks pole toit ju ainus kulu, mida igapäevaselt katta tuleb. Ometigi tahavad kõik olla ettevõtjad, bisnesmanid ja muidu hästi elada.

See tuleneb kapitalismist kui süsteemist, milles teisiti ei saa kui olla parim ja püsima konkurentsis. Sa pead teenima raha, mida saab ühe võimalusena siis, kui me midagi odavalt toodame ja kallilt müüme. Kuid siin ongi see häda, et kuna ööpäeva pikkus on kõigile ühtemoodi lühike, ja omanik ei jõua kõiki töid teha, tuleb tal töötajaid palgata. Siit hakkabki jorutamine pihta.

Ei tööl käimine ega ettevõtlusega tegelemine ole kohustuslik

Ei ole meil maksta ei selle, ei tolle eest ja ega me ise ka täpselt ei tea, miks me siia igakord kokku tuleme. Kulla (tulevane) ettevõtja – tea, et ettevõtlusega tegelemine ei ole kohustuslik! Kui sa tunned, et sa ei saa hakkama, siis ära tee. Oled sina õnnelikum ja ka (tulevased) töötajad, kes muidu sind tagaselja igal sammul kiruvad. Nagunii on sul kõik ligadi-logadi ja ehku peal. Töötamine muide on samamoodi – täiesti vabatahtlik.

Nüüd kindlasti mõnigi "andekas" küsib, et aga kuskohast siis raha tuleb? Raha tuleb pangast. Seal luuakse see arvutis kirjutades lihtsalt number 1 ja hästi palju nulle. Kätte saab selle tavaliselt ATM-ist platinum krediitkaardiga. Nii, et Mart Helme kardetud kõike juhtiv süsteem on ammuilma käes – ära näe tonti seal, kus ta ammuilma olemas.

Kuidas see nii on? Oletame et teil on 3 pätsi saia. Te saaksite müüa need miljoni või euro tükist. Kõik sõltub sellest, palju raha on. Aga mis juhtub siis, kui te need saiad päris tasuta ära annate? Olgu teil seda raha kuitahes palju, siis saia kogus ju sellest ei muutu. Samamoodi, kui te olete ostja rollis. Me võime saia toota rohkem, aga kuskohast tekib ressurss? Teeme saiad arvutis valmis?

Isegi, kui te korjate terad, külvate need maha, kogute saagi, lähete veskile ja teete läbi kõik protsessid, siis raha ei aitaks teid seejuures mitte karvavõrdki – kogu töö peate ikka ise ära tegema. Vaevalt, et söömise eest teile makstakse. Süsteemis endas on aga lihtsalt see asi juba iseenesest paigas, mistõttu raha on lihtsalt kõige kergem vahend ja regulaator. Te ei pea enam jalgratast leiutama, nagu Rainer Vakra oma ülikooli lõputööga.

Seda enam on nii veider alustada igakord teemat, et aga mis see maksab?! Kogu maailmas ehitatakse rahast, süüakse raha; ja pannakse seda omale selga. Seda saiavärki võib alati neile selgitada, kes soovitavad inimestel ikka tööle minna või rohkem teenida, nagu tööl käimine tekitaks rosinasaia iseenesest. Kuidas sinna tavalisele saiale tekitada veel ülipopulaarne lisandväärtus?

Teistpidi huvitav on jällegi inflatsioon. Ühtäkki hakkab saia väärtus hirmsa kiirusega kasvama ning peagi tuleb selle eest maksta üüratu summa, samal ajal aga; rosinate hulk või toiteväärtus ei suurene. Kogus jääb ka samaks, või isegi kahaneb.

Mida tähendab majanduskasv ja mismoodi inimest mõjutab?

See ilus tore sõna – majanduskasv. Kui küsida ükskõik kellelt, mida see tegelikult tähendab, siis jääb vastus suures osas võlgu. Wikipedia annab selgituseks tootmismahu suurenemine – no peaaegu, sest tooted tuleb ju hiljem ka maha müüa.