Lugejad pahandavad: miks meie kütusemüüjad hinda ei langeta, kaua need kallid varud kestavad?

"Vahepeal on Eestis toimunud jõuline kütuseaktsiiside tõus ning hinnalisa on toonud ka biokütusekohustus. Nii on nt bensiini ja diislikütuse aktsiis tõstnud kütusehindu vastavalt 17 ja 12 sendi võrra liitrist (koos käibemaksuga) ning biokütuse mõju on täna bensiinil ca 5 senti liitrist ja diislikütusel 6 senti liitrist. Aktsiisitõusu ja biokütuse summaarseks mõjuks on seega bensiinil 22 senti liitrist ja diislikütusel 18 senti liitrist. Seega isegi kui maailmaturuhinnad langevad 2016. a. alguse tasemetele, siis alla 1 eurost hinda me kahjuks enam ei näe," selgitab Vaht.

Täna õhtul märkis Alan Vaht, et piiride sulgemise taustal on elutähtsa teenuse osutajana oluline tagada kütuse tarne ja nende sõidukite juhtide heaolu täiendavate hügieenimeetmetega. "Kütuse hinna osas on nähtavasti kõik turuosalised äraootaval seisukohal," lausus ta.

"Uuel nädalal kütusehinnad kindlasti langevad, kuid siinjuures tuleb arvestada, et möödunud reedel (6. märtsil enne suurt hinnalangust-K.K.) langesid bensiini ja diislikütuse hinnad tanklates vastavalt 7 ja 8 sendi võrra liitrist. Viidatud hinnalangus Eesti tanklates eelnes vahetult maailmaturuhindade suurele kukkumisele, mis leidis aset uue nädala esmaspäeval," ütles Vaht.

"Oluline on siin ka riigipoolne seisukoht, kas ja milliseid otsuseid kütuseaktsiisiga seonduvalt tehakse," lisas ta.

Neste kommunikatsioonijuht Risto Sülluste vastas esmaspäeval nafta hinnalanguse võimalikku peegeldust tanklates kommenteerides, et hinnalangus avaldus nende tanklates juba möödunud reedel, st 6.märtsil, kui hinnad kukkusid bensiinil 7 senti ja diislikütusel 8 senti liitrist. „Äsja toimunud väga järsu toornafta languse mõju on veel keeruline hinnata. Peame silmas pidama, et me ei müü toornaftat vaid valmistoodangut, mida ostetakse samuti börsi noteeringuga ning samuti peab arvestama, et tanklates on ka teatav varu,“ lausus ta.

Reedel sulgus Brenti toornafta barreli hind 34,97 dollari tasemel. Nädal varem oli see hind 45,27 dollarit.

Toornaftat otse auto kütusepaaki ei kallata ning ka bensiiniga kaubeldakse eraldi. Laias laastus käivad hinnad siiski käsikäes.