LUGEJAKIRI | Miks ma pean teist pensionisammast ebaausaks ja röövimiseks?

Ta saab raha enda käsutusse ja tagatipuks – kui inimene peaks varem surema –, siis jääb kogu raha ühingule. Jah, siin on kindlustusvariandid, et juhul kui inimene sureb enne kindlustusperioodi, siis saavad osa raha pärijad, kuid selle kindlustuse saamise eest maksab pensionär ühingule igakuise väiksema pensioni näol ühingule lõivu. Ehk kogu tagasimakstav summa väheneb väiksemaks, kui sisse antud raha.

See on karjuv ebaõiglus raha enda kasutusse saamise printsiibist lähtudes. Rääkimata sellest, et ühing saab raha enda kätte täna, kuid tagasi maksab jupikaupa. Enamuse aastaid hiljem, kui tänu inflatsioonile on raha väärtus märgatavalt vähenenud. Sisuliselt saab ühing tasuta autoraha täna ja annab aastate pärast sama numbrilise rahakoguse tagasi, mille eest saab tulevikus auto asemel hamburgeri.

Kas kellelegi terve mõistusega inimesele tundub see õiglane? Ahjaa, pangad ütlevad õigustuseks, et sa oled sisse maksnud 2% ja riik on 4% juurde pannud – ehk sa oled võitnud rahaliselt. Sisuliselt värske pensionär aitab varastada riigilt, kuna see on ju ka talle kasulik?

Investeerimispõhine näide

Siin läheb asi tõeliselt huvitavaks. Loomulikult on võimalik investeerida riskantsemalt ja vähemriskantsemalt, kuid see ei muuda asja tuuma, miks eelmine laenubaasiline näide veelgi jaburamalt ebaõiglane on. Toon väga lihtsa näite, kui inimene saab oma pensioniraha kohe kätte ja paigutab selle dividendiaktsiatesse.

Lihtsuse pärast jätame munad eri korvidesse paigutamast ning paneme kõik näiteks Tallinna Sadama aktsiatesse. Halloo pankurihärrad, siinkohal pakun teil koduse matemaatikaülesandega lükata ümber mu väide, et Tallinna Sadam maksab iga aasta rohkem dividende, kui pensioni välja maksev ühing pensionina täpselt sama kogutud summa pealt.

Mis teeb asja eriti markantselt ebaõiglaseks on see, et pensioni välja maksev ühing võtab kogu raha endale, samal ajal kui Tallinna Sadama aktsiad jäävad alles – mis siis, et pärijatele!