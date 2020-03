Lugejate tagasiside peegeldab peataolekut: kui osa tööandjaid on olnud kiired tegutsejad, siis teised eiravad probleemi

Praegune eriolukord on kõikide osapoolte jaoks uus ning ka tööandjad ei oska tekkinud kriisiolukorras käituda, sest seda kogemust neil ei ole.

Nii on lugejad andud teada, et töö jätkub tavapäraselt. Näiteks kirjutas müügiesindaja, et töö jätkub tavapäraselt, nad liiguvad poodides ja mitme maakonna vahel.

Probleeme loetlenud lugejate kirjadest ilmneb ühe suurema takistusena tööandjate usaldamatus kaugtöö vastu.

„Ilmselgelt tööandja ei suuda aktsepteerida kaugtööd. Kuigi töö iseloom võimaldab seda teha ükskõik millal ja näiliselt kaugtööd ka võimaldatakse, siis tegelikult inimesi ei usaldata. Neile, kes teevad kodutööd, on kohustus outlookis märkida kõik töö tegemise ajad. Ühtlasi peab olema töö ajal Skype business, et tööandja saaks kontrollida, et ikka tööd tehakse. Täpselt veel ei kujuta, kuidas laste kõrvalt 8 tundi järjest arvuti taga istuda ikkagi õnnestub,“ kirjutas üks lugeja.

Teise peamise probleemina tuuakse välja desinfitseerimisvahendite nappus töökohtades, kus see olek hädavajalik. „Meie ülemused pole hetkel midagi teinud ega ka seda teemat jutuks võtnud. Kuigi küsimusi meil on. Meil puuduvad definitseerimisvahendid ja muu selline. Nimelt oleme postiljonid -tassime nii lehti, pakke kui kirju. Omavahel oleme arutanud küll, et mis ja kuidas, aga ülemuste poolt on vaikus,“ iseloomustab lugeja.