Lukašenka lubas Leedu ja Läti kaudu kulgevad kaubavood „käsile võtta”

„Nagu te mulle ette kannate, tuleb ligi 40% veokitest sel aastal Leedust ja Lätist. See on tohutu maht. Kui me selle voo käsile võtame, jääb Leedu logistikapunktidel saamata kuskil neljandik,” ütles Lukašenka, võttes täna vastu riikliku tollikomitee esimehe Jurõ Sjanko ettekande, vahendab Interfax.

Lukašenka tuletas meelde, et „Valgevene ja Venemaa arutavad praegu Valgevene kaupade (naftatoodete, kaaliumväetiste ja teiste kaupade) ümberorieteerimist Balti suunalt Ust-Luga sadamasse Venemaa Leningradi oblastis.

Lukašenka küsis Sjankolt, kuidas näeb tollikomitee sellega seoses nende kaupade ümbersuunamist ja Valgevene logistikakeskuste tööd.

„Meil on loodud võimsad logistikakeskused. Väga paljusid teenuseid, sealhulgas meie majandamissubjektide ja Euraasia Majandusühenduse riikide subjektide jaoks, osutatakse selles samas Leedus. Aga nii palju, kui mina informeeritud olen, võime neid teenuseid neile vedajatele osutada meie Valgevenes,” lausus Lukašenka.