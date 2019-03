Lukašenka rääkis Venemaa-Valgevene „ühisrubla” kehtestamisest, mida pakkus talle Putin

„Täna pakutakse meile valuutat. Ta (Venemaa president Vladimir Putin – toim) ütles mulle retooriliselt: loomulikult saab selleks rubla. Mina ütlesin: loomulikult rubla. Teil on rubla ja meil on rubla. Milleks meile taaler? Küsimus ei ole selles. Sellest ei saa ei Vene ega Valgevene rubla, sellest saab meie ühine rubla, kui see tuleb,” ütles Lukašenka oma „suure vestluse” käigus avalikkuse ja meediaga täna Minskis, vahendab Interfax.

Lukašenka sõnul on põhiküsimus liitriigi ühisvaluuta võimaliku kehtestamise arutamisel emiteerimiskeskuse probleem.

„Ja peamine on emiteerimiskeskus. Ta (Putin – toim) ütles mulle: no mis, tuleb Minskisse? Mina ütlesin: ei, Smolenskisse. Reageerisin nii. Las tuleb Piiterisse, Venemaa presidendi kodulinna, minu lemmiklinna – Leningradi, praegusesse Peterburi. Las tuleb sinna,” meenutas Lukašenka oma vestlust Putiniga.