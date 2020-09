Lukašenka tahab tuumajaama laenust üle jäänud raha eest Leningradi oblastisse sadama ehitada

„Riigipea sõnul arutas ta seda küsimust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Aljaksandr Lukašenka märkis, et selleks eesmärgiks võidakse eraldada vahendid, mis hoiti kokku Valgevene tuumaelektrijaama ehituselt,” öeldakse teates, vahendab Interfax.

„Me räägime ja töötame praegu juba meie kaupade tarnimise logistika kallal. Meil on vaja kokku leppida, milliseks see siis ka ei saaks. Ja küsimus on üks: raudteetariifid ja ümberlaadimine sadamates,” ütles Lukašenka.

Lukašenka on varem rääkinud plaanidest suunata Valgevene naftatooted ja kaaliumkloriid Leedu sadamate asemel Venemaa sadamatesse.