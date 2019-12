Luksusjahtide asukohad reedavad, kus veedavad miljardärid sel aastal oma jõulupühad

Millistes riikides on detsembrikuu seisuga kõige enam luksusjahte ankrus? USA – 170 jahti (novembris oli 198 jahti)

Itaalia – 140 jahti (novembris oli 166 jahti)

Hispaania – 96 jahti (novembris oli 131 jahti)

Prantsusmaa – 91 jahti (novembris oli 94 jahti)

Kreeka – 81 jahti (novembris oli 79 jahti)

St. Maarten – 52 jahti (novembris oli 16 jahti)

Antigua ja Barbuda – 37 jahti (novembris oli 32 jahti)

Monaco – 25 jaht (novembris oli 30 jahti)

Bahama saared – 24 jahti (novembris oli 29 jahti)

Türgi – 21 jahti (novembris oli 19 jahti)

St. Barthelemy – 21 jahti (novembris oli 4 jahti)

Abramovitši 162,5 meetrit pikk jaht on suuruselt kolmas maailmas ja hetkel Kariibi meres asuvatest jahtidest IHS-i andmetel suurim. Seal parasjagu ankrus olevatest jahtidest suuruselt teine on Vene terasemiljardärile Victor Rašnikovile kuuluv Ocean Victory ning suuruselt kolmas Ameerika ärimagnaadi David Geffeni Rising Sun.

Abramovitšile varasemalt kuulunud jahi Ecstasea tänane omanik, Pakistani miljardär sellist idülli nautida ei saa, kuna laev sõitis pühapäeval St Maartenis ankrusse heitesse vastu kaid, lõhkudes sadamaoperaatori kabiini ära.

Kuigi praegu on üle 100-meetriste jahtide tellimused tipus ja laevaehitajatel on kahtlemata põhjust rõõmustamiseks, on koos sellega sektori jaoks ka üks murettekitavat trend. Nimelt märgib Boat International oma 2020. aasta kataloogis, et luksusjahtide äri on hetkel ooteseisundis, vaadates kerge ärevusega 2020. aastale.

Seejuures viidatakse kergele langusele tellimuste osas ning ebakindlusele, mis maailmamajandust ümbritseb. Ka peegeldab see laevaehitajate endi prognoose, kes ütlevad, et järgmisel aastal ootab neid 8%-line langus.

See muidugi ei pruugi heidutada selliseid suurte luksusjahtide omanikke nagu Abramovitš, kes maksab ainuüksi oma jahi hoolduse eest ajakirja Market Herald andmetel iga-aastaselt 65 miljonit dollarit. Küll aga võib see tekitada peavalu väiksemate jahtide ostust huvitatule, kuna seal on valmistoodangu maht 15% vähenenud.

Alumisel kaardil on näha, kuhu oli suurem hulk maailma luksusjahte koondunud lõppeva nädala neljapäeva, 19. detsembri seisuga.