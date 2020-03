Luksuslikud varjendid ja isiklikud saared: kuidas maailma ülirikkad end viiruse eest isoleerivad

Gladdeni saar, mis asub Kariibi meres paarikümne meremiili kaugusel Belizest, on seejuures iseäranis populaarne, kuna pakub sinna minejale täielikku privaatsust, selgitas Private Islands tegevjuht Chris Krolow. Ettevõte Private Island müübki ja rendib erasaari välja.

Gladdeni saart teenindav personal asub selle lähedal asuval väiksemal saarel. Kui suuremal saarel lähevad punased tuled põlema, siis see on külalistele märk, et teenindav personal on tulemas. „See on tõenäoliselt kõige turvalisem koht kogu planeedil, kui keegi tahab selle kohutava viiruse eest peituda,” märkis Krolow. Üks öö kahele inimesele maksab sellel saarel 2950 dollarit.

Teine populaarne saar, mis võimaldab end muust maailmast eraldada, on Bahama saarestikku jääv Blue Island, kus on ka omaette maandumisrada eralennukitele. See on iseäranis suurt huvi pakkunud neile, kellel on oma eralennuk, millega ei saa praegu erinevate reisipiirangute tõttu kuskile lennata. Kes tahab seda 283-hektarilist saart endale osta, peab välja käima 70 miljonit dollarit.

Krolowi sõnul on ta viimase nädala jooksul saanud ka tavapärasest enam kõnesid inimestelt, kellel on erajahid ja kes otsivad turvalist saart, kus nad saavad viiruse eest mõneks ajaks varjuda ning kellel ei ole kahju selle eest ka korralikku summat välja käia.

Eralennukite ja jahtide nõudlus laes

Siiski on ka neid ülirikkaid, kes otsustavad, et meri on just parim koht, kuhu koroonapandeemia eest põgeneda, märgib Burgess Yachtsi tegevjuht Jonathan Beckett, kes just broneeris ühele perekonnale luksusjahi seitsmeks nädalaks ja teisele neljaks nädalaks.

Kusjuures, pika jahisõidu käigus ei jää tähelepanuta ka laste distantsõpe, kuna neile võimaldatakse nii kokandustunde laevakokalt kui ka tehnikatunde, mille käigus saavad nad jahi mootoriruumiga lähemalt tutvust teha.

Eralennukeid rentiva ettevõtte FlyEliteJets tegevjuht Christopher Williams-Martin tõdes, et nende ettevõtte jaoks algas hea hooaeg juba 14. veebruarist, kui hakkas juba ilmnema esimesi märke sellest, et koroonaviirus võib liinilennud küsimärgi alla seada. Williams-Martini sõnul on ta saanud paljudelt oma kunagistelt klientidelt, kelle hulgas on ka palju suursaadikuid, nüüd ohtralt kõnesid.