Luksustoodetega rikastunud ja Notre Dame’i kiriku taastamiseks sadu miljoneid annetanud ärimees jõudis kolmandana varakate eksklusiivsesse klubisse

Luksuskaupade firma LVMH juht Arnault sai 100 miljardi dollari klubi liikmeks, kui ettevõtte aktsia hind kerkis 2,9% rekordilise 368,8 euroni. Arnault’ isikliku vara väärtus on sel aastal kasvanud pea 32 miljardi dollari võrra. See on Bloombergi miljardäride indeksis kõige suurem kasv.

Prantsusmaa miljardärid ongi indeksis Euroopa esindajatest oma vara kõige rohkem kasvatanud. Lisaks Arnault'le Kering SA omanik Francois Pinault ja kosmeetikaimpeeriumi pärija Francoise Bettencourt Meyers on oma vara kosutanud enam kui 40 miljardi dollari võrra.

Samas näiteks Chaneli kaubamärgi taga olevad vennad Gerard ja Alain Werthmeier on pidanud leppima oma vara 9,8 miljardi dollari võrra vähenemisega.

Arnault' 100,4 miljardi dollari suurune vara on võrdne veidi enam kui 3 protsendiga Prantsusmaa majandusest ja toonitab riigi rikkuses valitsevat ebavõrdsust. Riigis toimuvad tõsised meeleavaldused ehk nn kollavestide mäss, millega nõutakse ka rikaste kõrgemat maksustamist.

Bloomberg märgib, et vaatamata kaubanduspingetele, on Hiina tarbijate isu Louis Vuittoni käekottide ning Hennessy konjaki järele kasvanud ning LVMH tulemusi kosutanud. Ettevõtte aktsia hind on sel aastal kerkinud 43% ning ettevõte on Prantsusmaa CAC 40 indeksi paremuselt kolmas tegija.