Luku-Expert riigifirma peale kuri. Jäägu nad oma liistude juurde

„Pooldan selget ja kõigile arusaadavat asjade käiku ning kiiret tegutsemist igas eluvaldkonnas. Hetkel on ELMO ümber toimuvate arengute suund ja tempo isegi mulle kui asjaosalisele arusaamatu. Ikka kipub nii olema, et tunnist saab kaks, päevast saab kaks ning nii mööduvad kuud ja aastad. On oluline, et direktiivi ülevõtmine ka tegelikult teoks saaks ning kaasataks elektrimobiilsuse sektori ettevõtteid ja organisatsioone. Kõige parema tulemuseni jõuab siis, kui protsess ja keskkond on ja näib kõigi osapoolte jaoks läbipaistev, õiglane. Veelkord, seadmata kahtluse alla eelmise hanke kohtuotsust, siis selline vaidlus saigi tekkida seetõttu, et kriteeriumite rakendamine oli ilmselgelt ebaselge. Elektrilevil on Eesti rahva ees tähtis roll täita - et elekter jõuaks tarbijani ja isegi siin pole tal monopoolset rolli, kuigi tegu on Eesti suurima võrguettevõttega. Tehkugi seda! Lõpptarbijale suunatud tegevustega las tegelevad selleks loodud ettevõtted," ütles Luku-Expert OÜ juhatuse liige Riho Ever. „Võimekus opereerida ELMOt on Luku-Experdil täielikult olemas ning ka valmidus partnereid kaasata. Ootame põnevusega ELMO uut hanget."