Luman: kui me ei talu erinevat nahavärvi, siis me tipptehnoloogiaid arendada ei saa

Riigiametnike palkade külmutamine võib teeneka ettevõtja hinnangul viia avaliku sektori taseme langusesse.

Milline on suurim väljakutse, mis seisab lähimatel aastatel kaubandus-tööstuskoja liikmete ees?

Mulle arusaamatul põhjusel arvtakse meil, et Eesti areng erineb teiste kiirelt arenenud riikide mustrist. Kiirelt areneva riigi kodanikud ei taha ühel päeval enam teha odavamaid töid. See pole ainult palga vaid ka sotsiaalse staatuse küsimus. Me peame vaatama, et need lihtsad tööd ka tulevikus Eestis tehtud saaksid. Siin peaks nüüd seda kuuma auru natuke maha võtma ja vaadama, kuidas see teema tulevikus lahendatud saaks.

Teine küsimus on selles, et kui me räägime kõrgtehnoloogilisest ja teadmiste põhisest tootmisest, siis uute asjade käima jooksmine eeldab tippspetsialiste. Päevselge on, et meil kodust tühja koha pealt neid tippspetsialiste leida ei ole. Kui mingit tehnoloogiat või IT-lahendusi meil siin varem pole olnud, siis peame spetsialistid sisse tooma. Paraku pole midagi teha, aga paljude tippspetsialistide silma laius ja naha värvus erineb meist. Kui me seda ei talu siis me tipptehnoloogia arendadjaid ei saa.

Loodetavasti poliitikud saavad aru, et valimiskampaania on nüüd läbi ja me võime asuda rahulikult neid asju sisuliselt lahendama.

-Võibolla majanduskasv ei olegi meie tuleviku pärisosa. Kas teile ei tundu, et praegune poliitiline eliit äkki soovibki suunduda tagasi sellise talupoegliku ühiskonna poole, kus elatakse suurperedes, käiakse pühapäeval kirikus ja võõraid eriti näha ei soovita?