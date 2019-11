Lumi Kodud üüris üle 120 korteri välja poole aastaga, järgmised korterid tulevad Mustamäele

Lumi Kodude projekti kohta ütles Toompark, et korterite arvust olulisem on see, et tegemist on suure ja usaldusväärse üürileandjaga, kellel on ka mõnevõrra tuntud kaubamärk. "Nad toovad teatavat uut kvaliteetset üüriteenuse kultuuri Eestisse, see võiks olla kõige suurem positiivne mõju," märkis ta. Korterite arv, mis Lumi Kodude puhul on 500, ei oma Toompargi hinnangul turule tervikuna kuigi suurt mõju.

Üürimajade ehitust takistab pankade ettevaatus

Üürileandmiseks mõeldud ärikinnisvara ehituseks annavad pangad Toompargi kinnitusel kergemini laenu põhjusel, et pank tahab juba enne hoone valmimist näha seal siduvaid üürilepinguid. "Aga elamispindade üüriäris see ei ole mõeldav, et üürikorteritega maja arendaja läheb panka ja ütleb, et mul saab aasta pärast maja valmis ja mul on üürilepingud juba sõlmitud," sõnas Toompark.

Üürimajade ehituseks on Toompargi sõnul võimalik sarnaselt ärikinnisvaraga samuti võimalik laenu saada, kuid sellisel juhul tuleb arendajal rohkem oma raha mängu panna, mis omakorda vähendab omakapitali tootlust. Suurema omakapitali nõude tingib tõsiasi, et üürikorterite turg on suhteliselt läbipaistmatu, samuti puudub nii pankadel kui ka arendajatel kogemus, millised võiksid olla üürikorterite hinnad ja kuidas need muutuvad.